TV yayın akışı 28 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

28.08.2025 09:34:00
Haber Merkezi
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Ağustos Perşembe günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Ölümlü Dünya

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner OLmak İster?

00:00 Macera Ormanı

01:00 Aile Saadeti

03:40 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzaydan Gelen Fırtına

21:45 Yarının Sınırında

00:00 Eşref Rüya

00:30 Dünyanın Kurtuluş Günü

02:00 Poyraz Karayel

NOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Aşk Oluversin Gari

23:15 Naz Evi

00:00 Mutlu Aile Tablosu

00:30 İlk Buluşma

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

19:30 Maç Önü

20:00 Beşiktaş - FC Lausanne-Sport

22:00 Güldür Güldür Show

00:00 Nasipse Olur

00:45 Lohusa

STAR TV YAYIN AKIŞI 

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Suikastçı

22:30 Suikastçı

00:00 Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili

00:45 Kral Kaybederse

02:30 Baba Ocağı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:05 Kendi Düşen Ağlamaz

12:15 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Özel

20:30 U.Craiova - Başakşehir

22:30 Maç Sonu

23:30 Gönül Dağı

00:00 Benfica - Fenerbahçe

00:15 Gönül Dağı

 TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

