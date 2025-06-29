TV yayın akışı 29 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

29 Haziran Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Haziran Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuralsız Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Üçlü Pürüz 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Sen Kiminle Dans Ediyorsun 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Şark Bülbülü 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Yardımcı Oyuncu20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an Ve Sünnet
11.20 Güven Bana
14.00 Maide’nin Altın Günü
16.00 Aile Saadeti
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Password
16.45 Arka Sokaklar
17.10 Gazi Koşusu
18.00 Haliç Koşusu
18.30 Kanal D Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
21.45 Kuralsız Sokaklar
23.45 Uçuş Planı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepet
12.45 Yasak Elma
15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Üçlü Pürüz
22.15 Çift Kişilik Oda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08.00 İstasyon
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 İnatçı
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Şark Bülbülü
22.00 Güler Misin Ağlar Mısın?
23.45 Şark Bülbülü
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08.30 Hanım Köylü
10.00 Ateşböceği
12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14.00 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
22.30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
TRT1 YAYIN AKIŞI
05.45 Balkan Ninnisi
08.25 Kod Adı Kırlangıç
09.40 Kasaba Doktoru
13.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14.10 Seksenler
15.20 Teşkilat
19.00 Ana Haber
20.00 Yardımcı Oyuncu
22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması "Inter-Fluminense"
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin
14.15 İşte Benim Stilim
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm