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TV yayın akışı 29 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 29 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

29.06.2025 09:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 29 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı...

29 Haziran Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Haziran Pazar tv yayın akışı...


GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuralsız Sokaklar 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Üçlü Pürüz 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sen Kiminle Dans Ediyorsun 20:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Şark Bülbülü 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI: Yardımcı Oyuncu20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an Ve Sünnet

11.20 Güven Bana

14.00 Maide’nin Altın Günü

16.00 Aile Saadeti

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Password

16.45 Arka Sokaklar

17.10 Gazi Koşusu

18.00 Haliç Koşusu

18.30 Kanal D Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

21.45 Kuralsız Sokaklar

23.45 Uçuş Planı

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepet

12.45 Yasak Elma

15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Üçlü Pürüz

22.15 Çift Kişilik Oda

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08.00 İstasyon

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 İnatçı

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Şark Bülbülü

22.00 Güler Misin Ağlar Mısın?

23.45 Şark Bülbülü

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08.30 Hanım Köylü

10.00 Ateşböceği

12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14.00 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

22.30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

05.45 Balkan Ninnisi

08.25 Kod Adı Kırlangıç

09.40 Kasaba Doktoru

13.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14.10 Seksenler

15.20 Teşkilat

19.00 Ana Haber

20.00 Yardımcı Oyuncu

22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması "Inter-Fluminense"

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin

14.15 İşte Benim Stilim

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm 

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