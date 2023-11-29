TV yayın akışı 29 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 09:54
TV yayın akışı 29 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Kasım Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dilek Taşı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV15 YAYIN AKIŞI        20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kuruluş Osman

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Cennetin Gözyaşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Üç Kız Kardeş

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Bir Derdim Var

02:45 Aşk ve Umut

04:00 Poyraz Karayel

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)

21:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

23:30 Aile

02:30 Tokatçı (Yerli Sinema)

03:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

05:30 Yeni Gelin

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

23:45 Ömer

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:45 İncir Ağacı

06:50 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:10 Teşkilat

03:10 Diriliş Ertuğrul

05:20 Lingo

06:20 Kapanış


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