TV yayın akışı 29 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Kasım Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dilek Taşı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şahane Hayatım
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV15 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Cennetin Gözyaşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Üç Kız Kardeş
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Bir Derdim Var
02:45 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)
21:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
23:30 Aile
02:30 Tokatçı (Yerli Sinema)
03:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
05:30 Yeni Gelin
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
23:45 Ömer
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
05:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:45 İncir Ağacı
06:50 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:50 Diriliş Ertuğrul
17:40 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:10 Teşkilat
03:10 Diriliş Ertuğrul
05:20 Lingo
06:20 Kapanış
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