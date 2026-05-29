TV yayın akışı 29 Mayıs Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

29.05.2026 09:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
29 Mayıs 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 29 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 29 Mayıs Cuma yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 A.B.İ

13.00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane  

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Yasak Elma

13.15 Sen Çal Kapımı

14.30 Sosyetik Gelin

16.45 Yalancı Sevgilim

19.00 Now Ana Haber

20.00 Recep İvedik 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.00 Bahar

10.30 Görgüsüzler

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Haber

20.00 Olanlar Oldu

STAR TV YAYIN AKIŞI

7.00 İstanbullu Gelin  

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın  

19.00 Star Haber

20.00 Hazine

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.00 Balkan Ninnisi

09.00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.05 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler                     

