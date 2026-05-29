TV yayın akışı 29 Mayıs Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 29 Mayıs Cuma yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 A.B.İ
13.00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09.o0 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Yasak Elma
13.15 Sen Çal Kapımı
14.30 Sosyetik Gelin
16.45 Yalancı Sevgilim
19.00 Now Ana Haber
20.00 Recep İvedik 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.00 Bahar
10.30 Görgüsüzler
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Haber
20.00 Olanlar Oldu
STAR TV YAYIN AKIŞI
7.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Hazine
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.00 Balkan Ninnisi
09.00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.05 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler