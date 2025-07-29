TV yayın akışı 29 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

29 Temmuz Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Temmuz Salı tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17.00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
19.00 atv Ana Haber
20.00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
02:20 Bir Gece Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Gol Kralı
21:45 Gol Kralı
23:30 Kuralsız Sokaklar
01:15 Dune Gezegeni
02:45 Zalim İstanbul
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
12.45 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yetenek Sizsiniz
00:15 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.00 Ege'nin Hamsisi
08.45 Kod Adı Kırlangıç
10.05 Kendi Düşen Ağlamaz
13.00 Seksenler
14.15 Teşkilat
17.45 Kim Gitsin?
19.00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20.00 Özel Ekip 2
22.00 Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09.00 Ada Masalı
11.00 Aramızda Kalsın
13.30 Kiralık Aşk
16.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Gülen Gözler
21.45 Berlin Kaplanı
00:00 Berlin Kaplanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür
23:45 Aşk Tutulması
01:30 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.30 Gazete Magazin Yaz
13.00 Yaparsın Bilirim
16.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim