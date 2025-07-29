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TV yayın akışı 29 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 29 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

29.07.2025 09:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 29 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Temmuz Salı günü tv yayın akışı...

29 Temmuz Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Temmuz Salı tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kader Oyunları

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17.00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

19.00 atv Ana Haber

20.00 Güven Bana

23:20 Aile Saadeti

02:20 Bir Gece Masalı

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Gol Kralı

21:45 Gol Kralı

23:30 Kuralsız Sokaklar

01:15 Dune Gezegeni

02:45 Zalim İstanbul

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NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yetenek Sizsiniz

00:15 İlk Buluşma

02:15 İnadına Aşk

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.00 Ege'nin Hamsisi

08.45 Kod Adı Kırlangıç

10.05 Kendi Düşen Ağlamaz

13.00 Seksenler

14.15 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20.00 Özel Ekip 2

22.00 Gönül Dağı

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STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Menajerimi Ara

09.00 Ada Masalı

11.00 Aramızda Kalsın

13.30 Kiralık Aşk

16.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Gülen Gözler

21.45 Berlin Kaplanı

00:00 Berlin Kaplanı

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SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Siyah Kalp

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür

23:45 Aşk Tutulması

01:30 Kızılcık Şerbeti

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TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Gazete Magazin Yaz

13.00 Yaparsın Bilirim

16.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

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