TV yayın akışı 3 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

3.12.2025 09:20:00
Haber Merkezi
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Aralık günü tv yayın akışı...

3 Aralık akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Aralık yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Uzak Şehir

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Eşref Rüya

00:15 - Güller ve Günahlar

02:45 - Siyah Beyaz Aşk

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:18 – İstiklal Marşı

05:20 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:10 - Kalk Gidelim

09:15 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:45 - Kasaba Doktoru

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Kurt ve Aslan | Yabancı Sinema

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 – Yeni Gelin

08:15 - Bu Sabah

10:00 – Bahar

12:30 - Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

23:00 - Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 - Kiralık Aşk

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Sahipsizler

00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 - Yüksek Sosyete

04:30 - Hanım Köylü

06:00 - Söz

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kuruluş Orhan

00:20 - Gözleri Karadeniz

03:00 - Kardeşlerim

05:30 - Aldatmak

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Gel Konuşalım

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Sakıncalı

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Sakıncalı

23:15 - Halef: Köklerin Çağrısı

02:00 - Sahtekarlar

04:15 - İnadına Aşk

05:00 - Kefaret

06:00 – Karagül

