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TV yayın akışı 3 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 3 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

3.07.2025 09:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 3 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Temmuz Perşembe günü tv yayın akışı...

3 Temmuz Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Temmuz Perşembe tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Kurt ve Aslan 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Çift Kişilik Oda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Hababam Sınıfı Uyanıyor 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI:  Yabancı Sinema "Arıcı: Ölüm Kovanı"  20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00

ATV yayın akışı 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kader Oyunları

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16.30 Bir Gece Masalı

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

22.45 Aile Saadeti

KANAL D yayın akışı 

07:00 Kavak Yelleri

09.30 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kurt ve Aslan

22.15 Uzay Yolcuları

NOW TV yayın akışı 

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Çift Kişilik Oda

SHOW TV yayın akışı 

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV yayın akışı 

07:00 Menajerimi Ara

09.00 Ada Masalı

11.00 Ateşböceği

13.30 Kiralık Aşk

16.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22.00 Açlık Oyunları Alaycı Kuş

TRT 1 yayın akışı 

05.45 Balkan Ninnisi

08.25 Kod Adı Kırlangıç

09.50 Kasaba Doktoru

13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.05 Seksenler

15.20 Teşkilat

19.00 Ana Haber

20.00 Yabancı Sinema "Arıcı: Ölüm Kovanı"

23.50 Türk Sineması “Akıllara Seza”

TV8 yayın akışı 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

10.00 MasterChef Türkiye

15.30 İşte Benim Stilim  

20.00 MasterChef Türkiye

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