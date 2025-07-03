TV yayın akışı 3 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

3 Temmuz Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Temmuz Perşembe tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Kurt ve Aslan 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Çift Kişilik Oda 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Hababam Sınıfı Uyanıyor 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Arıcı: Ölüm Kovanı" 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kader Oyunları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16.30 Bir Gece Masalı
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
22.45 Aile Saadeti
KANAL D yayın akışı
07:00 Kavak Yelleri
09.30 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.30 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kurt ve Aslan
22.15 Uzay Yolcuları
NOW TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
12.45 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Çift Kişilik Oda
SHOW TV yayın akışı
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV yayın akışı
07:00 Menajerimi Ara
09.00 Ada Masalı
11.00 Ateşböceği
13.30 Kiralık Aşk
16.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22.00 Açlık Oyunları Alaycı Kuş
TRT 1 yayın akışı
05.45 Balkan Ninnisi
08.25 Kod Adı Kırlangıç
09.50 Kasaba Doktoru
13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14.05 Seksenler
15.20 Teşkilat
19.00 Ana Haber
20.00 Yabancı Sinema "Arıcı: Ölüm Kovanı"
23.50 Türk Sineması “Akıllara Seza”
TV8 yayın akışı
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
10.00 MasterChef Türkiye
15.30 İşte Benim Stilim
20.00 MasterChef Türkiye