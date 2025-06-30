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TV yayın akışı 30 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 30 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

30.06.2025 09:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 30 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Haziran Pazartesi günü tv yayın akışı...

30 Haziran Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Haziran Pazartesi tv yayın akışı...


ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kader Oyunları

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16.30 Bir Gece Masalı

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09.30 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Godzilla: Büyük Yıkım

22.30 Godzilla: Büyük Yıkım

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yetenek Sizsiniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Kapıcılar Kralı  

21.45 Nereden Çıktı Bu Velet

23.30 Kapıcılar Kralı  

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09.00 Ada Masalı

11.00 Ateşböceği

13.30 Kiralık Aşk

16.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Çöpçüler Kralı

21.45 Hokkabaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.45 Balkan Ninnisi

08.25 Kod Adı Kırlangıç

09.40 Kasaba Doktoru

13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.10 Seksenler

15.20 Teşkilat

19.00 Ana Haber

22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması "Inter-Fluminense"

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

10.00 MasterChef Türkiye

15.30 İşte Benim Stilim  

20.00 MasterChef Türkiye

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