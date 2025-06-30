TV yayın akışı 30 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

30 Haziran Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Haziran Pazartesi tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16.30 Bir Gece Masalı
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09.30 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.30 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Godzilla: Büyük Yıkım
22.30 Godzilla: Büyük Yıkım
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
12.45 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yetenek Sizsiniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Kapıcılar Kralı
21.45 Nereden Çıktı Bu Velet
23.30 Kapıcılar Kralı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09.00 Ada Masalı
11.00 Ateşböceği
13.30 Kiralık Aşk
16.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Çöpçüler Kralı
21.45 Hokkabaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.45 Balkan Ninnisi
08.25 Kod Adı Kırlangıç
09.40 Kasaba Doktoru
13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14.10 Seksenler
15.20 Teşkilat
19.00 Ana Haber
22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması "Inter-Fluminense"
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
10.00 MasterChef Türkiye
15.30 İşte Benim Stilim
20.00 MasterChef Türkiye