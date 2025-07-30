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TV yayın akışı 30 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 30 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

30.07.2025 10:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 30 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Temmuz Çarşamba günü tv yayın akışı...

30 Temmuz Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Temmuz Çarşamba tv yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

22:30 Gece ve Gündüz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

23:45 Kurtuluş Günü

NOW TV  YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

23:30 Transfer Dosyası

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Cici Babam

22:15 Bizans Oyunları

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Kaldı Üç Gün

21:45 Kaldı Üç Gün

23:30 Aramızda Kalsın

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

08:35 Kod Adı Kırlangıç

09:55 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 1917

22:20 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

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