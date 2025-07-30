TV yayın akışı 30 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

30 Temmuz Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Temmuz Çarşamba tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Jack Reacher: Asla Geri Dönme
22:30 Gece ve Gündüz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
23:45 Kurtuluş Günü
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
23:30 Transfer Dosyası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Cici Babam
22:15 Bizans Oyunları
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Kaldı Üç Gün
21:45 Kaldı Üç Gün
23:30 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:35 Kod Adı Kırlangıç
09:55 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 1917
22:20 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye