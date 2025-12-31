Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 31 Aralık Çarşamba! Yılbaşı gecesi televizyonda ne var?

31.12.2025 09:06:00
Haber Merkezi
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle 31 Aralık akşamı televizyonda hangi sinema filmleri, yarışma programları ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Aralık günü tv yayın akışı...

Image

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 – Yabancı Damat

09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

11:00 – Yaprak Dökümü

13:45 – Gelinim Mutfakta

16:45 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Şarkılar Bizi Söyler

00:30 – Çok Akustik

Image

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 – Kalk Gidelim

09:20 –Adını Sen Koy

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:05 – Kasaba Doktoru

17:20 – Pembe Panter

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

00:15 – Truman Show

Image

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:00 – Bahar

09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

01:15 – Eltilerin Savaşı

Image

STAR TV YAYIN AKIŞI 

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 – Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – İbo Show Yılbaşı Özel

05:00 – Söz

Image

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel

02:00 – Ölümlü Dünya

04:30 – Kardeşlerim

Image

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 – Gel Konuşalım

12:30 – Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

Image

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 – Yasak Elma

13:30 – En Hamarat Benim

16:30 – Sahtekarlar

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Zootroplis: Hayvanlar Şehri

22:30 – Şevval Sam 30. Yıl Konseri

