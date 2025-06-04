TV yayın akışı 4 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

4 Haziran Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Haziran Çarşamba tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kiracı 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Yedi Bela Hüsnü 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Arıcı: Ölüm Kovanı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kiracı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Arıcı: Ölüm Kovanı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025