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TV yayın akışı 4 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 4 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

4.07.2025 09:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 4 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Temmuz Cuma günü tv yayın akışı...

4 Temmuz Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Temmuz Cuma tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

NOW YAYIN AKIŞI: Aşkımızın Son Tekmesi 20:00 

KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuralsız Sokaklar 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI:   Öyle Olsun 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sakar Şakir 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI: Organizasyon Bizim İşimiz 20:00

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Kader Oyunları (5. Bölüm)

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Sen Anlat Karadeniz

16:30 – Bir Gece Masalı

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı (Yabancı Sinema)

21:50 – Aile Saadeti (3. Bölüm)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri

09:30 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

12:00 – Kanal D Haber Gün Arası

13:00 – Gelinim Mutfakta (Sezon Finali)

16:30 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Kuralsız Sokaklar (Tekrar)

21:45 – San Andreas Fayı

00:10 – San Andreas Fayı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Tekrar)

09:00 – Aşk Laftan Anlamaz (Tekrar)

12:00 – Bahar (Tekrar)

15:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18:25 – Show Ana Haber

20:00 – Sakar Şakir

21:45 – Cafer'in Çilesi

23:30 – Ölümsüzlük Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Menajerimi Ara (Tekrar)

09:00 – Ada Masalı (Tekrar)

11:00 – Ateşböceği (Tekrar)

13:30 – Kiralık Aşk (Tekrar)

16:15 – Erkenci Kuş (Tekrar)

19:00 – Star Haber

20:00 – Öyle Olsun (Yerli Film)

22:00 – Senede Bir Gün

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Oynat Bakalım

10:00 – MasterChef Türkiye

15:30 – İşte Benim Stilim (Yeni Bölüm)

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – MasterChef Türkiye (Devam)

02:30 – İşte Benim Stilim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 – Balkan Ninnisi

08:25 – Kod Adı Kırlangıç

09:50 – Kasaba Doktoru

13:00 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14:10 – Seksenler

15:15 – Teşkilat

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Organizasyon Bizim İşimiz (Yerli Komedi)

22:00 – FIFA Kulüpler Kupası: Fluminense - El Hilal

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 - Çalar Saat

10:00 - Yasak Elma

12:45 - Sen Çal Kapımı

15:30 - Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 - Karagül

19:00 - NOW Ana Haber

20:00 - Aşkımızın Son Tekmesi

22:15 - Çift Kişilik Oda

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