TV yayın akışı 4 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

4 Temmuz Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Temmuz Cuma tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
NOW YAYIN AKIŞI: Aşkımızın Son Tekmesi 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuralsız Sokaklar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Öyle Olsun 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sakar Şakir 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Organizasyon Bizim İşimiz 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları (5. Bölüm)
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
16:30 – Bir Gece Masalı
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı (Yabancı Sinema)
21:50 – Aile Saadeti (3. Bölüm)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri
09:30 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
12:00 – Kanal D Haber Gün Arası
13:00 – Gelinim Mutfakta (Sezon Finali)
16:30 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Kuralsız Sokaklar (Tekrar)
21:45 – San Andreas Fayı
00:10 – San Andreas Fayı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Tekrar)
09:00 – Aşk Laftan Anlamaz (Tekrar)
12:00 – Bahar (Tekrar)
15:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Sakar Şakir
21:45 – Cafer'in Çilesi
23:30 – Ölümsüzlük Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Menajerimi Ara (Tekrar)
09:00 – Ada Masalı (Tekrar)
11:00 – Ateşböceği (Tekrar)
13:30 – Kiralık Aşk (Tekrar)
16:15 – Erkenci Kuş (Tekrar)
19:00 – Star Haber
20:00 – Öyle Olsun (Yerli Film)
22:00 – Senede Bir Gün
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 – Oynat Bakalım
10:00 – MasterChef Türkiye
15:30 – İşte Benim Stilim (Yeni Bölüm)
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – MasterChef Türkiye (Devam)
02:30 – İşte Benim Stilim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 – İstiklal Marşı
05:45 – Balkan Ninnisi
08:25 – Kod Adı Kırlangıç
09:50 – Kasaba Doktoru
13:00 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:10 – Seksenler
15:15 – Teşkilat
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Organizasyon Bizim İşimiz (Yerli Komedi)
22:00 – FIFA Kulüpler Kupası: Fluminense - El Hilal
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 - Çalar Saat
10:00 - Yasak Elma
12:45 - Sen Çal Kapımı
15:30 - Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 - Karagül
19:00 - NOW Ana Haber
20:00 - Aşkımızın Son Tekmesi
22:15 - Çift Kişilik Oda