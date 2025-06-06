TV yayın akışı 6 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

6 Haziran Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Haziran Cuma tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
NOW YAYIN AKIŞI:Bizim Köylü 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI: Şarkılar Bizi Söyler 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Aykut Enişte 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Eltilerin Savaşı 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Lingo Türkiye 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Bir Gece Masalı
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çift Kişilik Oda
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Bizim Köylü
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
STAR TV YAYIN AKIŞI
05:00 Aramızda Kalsın
07:00 Kral Kaybederse
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte 2
TRT1 YAYIN AKIŞI
6:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Teşkilat
17:40 Kaptan Pengu Ve...
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Lingo Türkiye
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025