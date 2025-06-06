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TV yayın akışı 6 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 6 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

6.06.2025 09:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 6 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Haziran Cuma günü tv yayın akışı...

6 Haziran Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Haziran Cuma tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

NOW YAYIN AKIŞI:Bizim Köylü 20:00 

KANAL D YAYIN AKIŞI: Şarkılar Bizi Söyler 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI:  Aykut Enişte 2 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Eltilerin Savaşı 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI: Lingo Türkiye 20:00

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Bir Gece Masalı

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çift Kişilik Oda

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bizim Köylü

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

STAR TV YAYIN AKIŞI

05:00 Aramızda Kalsın

07:00 Kral Kaybederse

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Aykut Enişte 2

TRT1 YAYIN AKIŞI

6:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Teşkilat

17:40 Kaptan Pengu Ve...

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Lingo Türkiye

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025


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