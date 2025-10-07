TV yayın akışı 7 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Ekim Salı günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 – Bir Gece Masalı

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı Yayın)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Aynadaki Yabancı (1. Bölüm)

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Gözleri Karadeniz (6. Bölüm)

00:20 – Aynadaki Yabancı (1. Bölüm – tekrar)

03:00 – Kardeşlerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 – Kalk Gidelim

09:20 – Adını Sen Koy

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:40 – Gönül Dağı

17:45 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Aile

08:15 – Bu Sabah

10:00 – Veliaht

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İstanbullu Gelin

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 – En Güzel Bölüm

16:30 – Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Kral Kaybederse

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

11:00 – Yaprak Dökümü

14:00 – Gelinim Mutfakta

16:45 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Arka Sokaklar

