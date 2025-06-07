TV yayın akışı 7 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

7 Haziran Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Haziran Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
NOW YAYIN AKIŞI: Hadi İnşallah 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Yol Arkadaşım 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Pilav Üstü Aşk 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok
12:45 Şansımı Seveyim
14:40 Can Borcu
17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Pilav Üstü Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
16:00 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
12:00 Çift Kişilik Oda
15:00 Yasak Elma
15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hadi İnşallah
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Arım Balım Peteğim
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Hayat Bayram Olsa
15:15 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Sahipsizler
14:30 Kral Kaybederse
16:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:00 Beni Böyle Sev
08:30 Yedi Numara
09:40 Hayallerinin Peşinde
10:45 Hanımağa'nın Gelinleri
13:45 Teşkilat
17:00 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
14:15 İşte Benim Stilim
20:00 Survivor 2025