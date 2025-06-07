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TV yayın akışı 7 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 7 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

7.06.2025 09:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 7 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı...

7 Haziran Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Haziran Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

NOW YAYIN AKIŞI: Hadi İnşallah 20:00 

KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI:  Yol Arkadaşım 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Pilav Üstü Aşk 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

12:45 Şansımı Seveyim

14:40 Can Borcu

17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Pilav Üstü Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

16:00 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

12:00 Çift Kişilik Oda

15:00 Yasak Elma

15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hadi İnşallah

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Arım Balım Peteğim

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Hayat Bayram Olsa

15:15 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Sahipsizler

14:30 Kral Kaybederse

16:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:00 Beni Böyle Sev

08:30 Yedi Numara

09:40 Hayallerinin Peşinde

10:45 Hanımağa'nın Gelinleri

13:45 Teşkilat

17:00 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

14:15 İşte Benim Stilim

20:00 Survivor 2025

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