TV yayın akışı 7 Mart Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

7.03.2026 09:16:00
7 Mart 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 7 Mart Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 7 Mart Cumartesi yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can (Tekrar)

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)

13:45 Arka Sokaklar (Tekrar)

15:45 Eşref Rüya (Tekrar)

18:00 Bir Ramazan Akşamı (Canlı)

19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

11:15 Memet Özer ile Mutfakta (Yeni Bölüm)

12:00 Kamera Arkası (Yeni Bölüm)

12:45 Sahtekarlar (Alt Yazılı)

15:45 Kıskanmak (Alt Yazılı)

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sahtekarlar (Yeni Bölüm)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Anneler ve Kızları

10:00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13:00 – Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)

14:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Sefirin Kızı (Tekrar)

09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır (Tekrar)

11:00 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)

14:00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 – Pelin ve Tahsin Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:30 – Sahipsizler (Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Örümcek Adam: Eve Dönüş (Yabancı Film)

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 – Zembilli

07:30 – atv’de Hafta Sonu

10:00 – A.B.İ. (8. Bölüm)

16:00 – Zorla Güvenlik (Yerli Sinema)

17:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:35 – atv Ana Haber

20:00 – C Takımı 2 (Yerli Sinema / TV’de İlk)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:00 – Kalk Gidelim (Tekrar)

09:50 – Kur’an’ın Mesajı (Tekrar)

10:20 – Kod Adı Kırlangıç (Tekrar)

11:45 – Selam (Tekrar)

12:15 – Teşkilat (Tekrar)

15:30 – Kur’an’ın Mesajı

16:00 – Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17:45 – Ramazan Sevinci

19:25 – Ana Haber

20:00 – Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 – Tuzak (Program)

08:00 – Oynat Bakalım (Program)

08:30 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10:00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

16:30 – Survivor Panorama (Canlı)

20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

