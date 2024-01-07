TV yayın akışı 7 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Ocak Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema Cehennem
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef All Star / Final
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Yıldızlar Bana Uzak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Cehennem
22:45 Yargı
01:00 Yabancı Sinema Cehennem
02:45 Poyraz Karayel
04:00 5N1K
04:40 Dönence
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Yerli Sinema Tarkan Güçlü Kahraman
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Ne Gemiler Yaktım
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Ne Gemiler Yaktım
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Yıldızlar Bana Uzak
15:30 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yıldızlar Bana Uzak
22:40 Yıldızlar Bana Uzak
01:40 Yıldızlar Bana Uzak
04:40 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Ömer
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Jackie Chan Kung Fu Ustası
01:45 Jackie Chan Kung Fu Ustası
03:00 Kiralık Aşk
04:30 Türki Müziği
05:30 Fazilet Hanım ve Kızları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 Beni Böyle Sev
08:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:05 Yerli Sinema Gönül Dağı-Kurban
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3’te 3
01:30 Kendi Düşen Ağlamaz
03:40 Beni Böyle Sev
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Aşka Düşman
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Aşka Düşman
17:00 Cevap Ver Türkiye
20:00 MasterChef All Star / Final
00:15 Aşka Düşman
02:30 %100 Futbol
04:00 Gençlik Rüzgarı
04:45 Gazete Magazin
05:15 Aşka Düşman
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
15:45 Şahane Hayatım
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Kızıl Goncalar
04:30 Kefaret
06:00 Her Yerde Sen
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