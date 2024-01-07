TV yayın akışı 7 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 09:47
TV yayın akışı 7 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Ocak Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yabancı Sinema Cehennem

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI        20:00 MasterChef All Star / Final

TRT 1 YAYIN AKIŞI      20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI        20:00 Yıldızlar Bana Uzak

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Cehennem

22:45 Yargı

01:00 Yabancı Sinema Cehennem

02:45 Poyraz Karayel

04:00 5N1K

04:40 Dönence

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:15 Yerli Sinema Tarkan Güçlü Kahraman

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Ne Gemiler Yaktım

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Yıldızlar Bana Uzak

15:30 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yıldızlar Bana Uzak

22:40 Yıldızlar Bana Uzak

01:40 Yıldızlar Bana Uzak

04:40 Bir Küçük Gün Işığı

STAR TV YAYIN AKIŞI 

08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Ömer

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Jackie Chan Kung Fu Ustası

01:45 Jackie Chan Kung Fu Ustası

03:00 Kiralık Aşk

04:30 Türki Müziği

05:30 Fazilet Hanım ve Kızları

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:30 Beni Böyle Sev

08:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:05 Yerli Sinema Gönül Dağı-Kurban

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3’te 3

01:30 Kendi Düşen Ağlamaz

03:40 Beni Böyle Sev

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Aşka Düşman

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Aşka Düşman

17:00 Cevap Ver Türkiye

20:00 MasterChef All Star / Final

00:15 Aşka Düşman

02:30 %100 Futbol

04:00 Gençlik Rüzgarı

04:45 Gazete Magazin

05:15 Aşka Düşman

FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

15:45 Şahane Hayatım

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:15 Kızıl Goncalar

04:30 Kefaret

06:00 Her Yerde Sen


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