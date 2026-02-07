Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 7 Şubat Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 7 Şubat Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

7.02.2026 09:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 7 Şubat Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

7 Şubat 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. Bugün hangi kanalda ne var? Günün dizileri ve filmleri...

7 Şubat Cumartesi günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 7 Şubat Cumartesi günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yerli Dizi

16:15 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Gırgıriye

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şaşkın Damat

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 A.B.İ.

13:45 Kuruluş Orhan

17:00 Aman Reis Duymasın / Yerli Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 A.B.İ.

Star TV Yayın Akışı

07:00 Aramızda Kalsın

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 Sahipsizler

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Yeraltı

15:45 Kıskanmak

18:15 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çifte Milyon

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.38 İstiklal Marşı

05.40 Yedi Numara

06.25 Ege'nin Hamsisi

08.35 Kod Adı Kırlangıç

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.40 Yerli Dizi

14.50 Yerli Dizi

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı             

İlgili Konular: #trt #tv yayın akışı #TV rehberi