TV yayın akışı 7 Şubat Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

7 Şubat Cumartesi günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 7 Şubat Cumartesi günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yerli Dizi
16:15 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Gırgıriye
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şaşkın Damat
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 A.B.İ.
13:45 Kuruluş Orhan
17:00 Aman Reis Duymasın / Yerli Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 A.B.İ.
Star TV Yayın Akışı
07:00 Aramızda Kalsın
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Sahipsizler
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Yeraltı
15:45 Kıskanmak
18:15 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çifte Milyon
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
17:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.38 İstiklal Marşı
05.40 Yedi Numara
06.25 Ege'nin Hamsisi
08.35 Kod Adı Kırlangıç
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.40 Yerli Dizi
14.50 Yerli Dizi
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı