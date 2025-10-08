Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 8 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

8.10.2025 09:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Ekim Çarşamba günü tv yayın akışı...

8 Ekim Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Ekim Çarşamba tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Gözleri Karadeniz (6. Bölüm)

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Can Borcu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 – Kalk Gidelim

09:25 – Adını Sen Koy

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:20 – Teşkilat

17:45 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Gönül Dağı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İstanbullu Gelin (Tekrar)

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı)

16:15 – Söz (Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Sahipsizler 

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile Dizi

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah Haber

10:00 Veliaht Dizi

12:30 Gelin Evi Yaşam

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Reality

18:45 Show Ana Haber Haber

20:00 Veliaht Dizi

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış Haber

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün Yaşam

12:30 Yasak Elma Dizi

13:30 En Hamarat Benim Yarışma

16:15 Ben Leman Dizi

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Haber

20:00 Ben Leman Dizi

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam

09:00 Gel Konuşalım Magazin

13:15 MasterChef Türkiye Yarışma

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

20:00 MasterChef Türkiye Yarışma

