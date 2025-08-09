Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 9 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

9.08.2025 10:43:00
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13:00 Kara Murat: Fatih'in Fedaisi

14:45 Kara Murat: Fatih'in Fedaisi

16:30 Kuralsız Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Ailecek Şaşkınız

22:30 Katakulli

00:45 Katakulli

02:15 Zalim İstanbul

04:00 Müzik Arası

05:00 Kuzey Güney

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:13 İstiklal Marşı

05:15 Hayallerinin Peşinde

06:00 Yedi Numara

07:30 Hayatımın Neşesi

10:00 Türk Sineması "Ekip: Siberay Güneş Fırtınası"

11:40 Yeşil Deniz

13:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:50 Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin"

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema "Rocky Balboa"

00:20 3'te 3

01:25 Yeşil Deniz

02:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Siyah Kalp

08:00 Düğün

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Çiçek Abbas

14:45 Şaşkın Damat

16:30 Baba Bizi Eversene

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Mekanik

01:30 Resimdeki Sevgili

03:45 Baba Bizi Eversene

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Hanım Köylü (Tekrar)

11:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş (Tekrar)

19:00 Star Haber – Canlı

20:00 Uçak

22:15 Uçak

00:15 Aramızda Kalsın

02:30 Türk Müziği

03:30 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI 

07:00 Gençliğim Eyvah

09:00 Zembilli

12:00 Güven Bana

13:20 Ölümlü Dünya

15:30 Aile Saadeti

19:00 atv Ana Haber

20:00 Mulan

22:25 Bay ve Bayan Smith

00:40 Bay ve Bayan Smith

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Ateş Kuşları

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

15:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

10:00 Kirli Sepeti

13:00 Yasak Elma

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Altına Hücum

22:30 Şevket Yerimdar

23:30 Efsane Futbol

01:30 İlk Buluşma

03:15 İnadına Aşk

04:15 Son Yaz

06:00 Karagül

