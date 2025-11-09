Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.11.2025 11:19:00
Haber Merkezi
TV yayın akışı 9 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Kasım günü tv yayın akışı...

TRT1 YAYIN AKIŞI

05.48 İstiklal Marşı

05.50 – Benim Güzel Ailem

08.30 – Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 – Enine Boyuna

13.00 – Yurda Dönüş

14.05 – Cennetin Çocukları

17.30 – Kod Adı Kırlangıç

19.00 – Ana Haber

20.00 – Teşkilat

00.15 – 3’te 3

01.30 – Taşacak Bu Deniz

04.10 – 3’te 3 (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 – atv’de Hafta Sonu

10.00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 – Dizi TV

12.10 – Kuruluş Orhan (2. Bölüm)

15.30 – Aynadaki Yabancı (6. Bölüm)

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Kim Milyoner Olmak İster? (1191. Bölüm)

00.20 – Kuruluş Orhan (2. Bölüm)

03.20 – Kardeşlerim

05.40 – Bir Gece Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 – Yabancı Damat (Tekrar)

08.30 – Konuştukça (Yeni Bölüm)

09.45 – Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)

13.00 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

13.45 – Arda ile Omuz Omuza

14.45 – Güller ve Günahlar (Tekrar)

18.30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20.00 – Eşref Rüya (Yayında / Tekrar)

23.15 – Arka Sokaklar (Tekrar)

02.00 – Poyraz Karayel (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin (Yerli Dizi - Tekrar)

09.00 – Hayat Bazen Tatlıdır (Yerli Dizi - Tekrar)

11.00 – Tülin Şahin ile Moda

12.00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 – En Güzel Bölüm

15.45 – Kral Kaybederse (Yerli Dizi - Tekrar)

19.00 – Star Haber (Canlı)

20.00 Çarpıntı (Yerli Dizi - Yeni Bölüm)

00.15 – Sahipsizler (Yerli Dizi - Tekrar)

02.30 – Yüksek Sosyete (Yerli Dizi - Tekrar)

04.00 – Türk Müziği

05.00 – Hanım Köylü (Yerli Dizi - Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 – Yeni Gelin (Tekrar)

08.00 – Bereketli Topraklar (Tekrar)

10.00 – Pazar Sürprizi (Canlı)

13.00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

15.30 – Bereketli Topraklar (Tekrar)

18.25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20.00 – Bereketli Topraklar (Yeni Bölüm)

22.45 – Bereketli Topraklar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 – Oynat Bakalım (Program)

08.45 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm / Program)

10.00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm / Program)

14.15 İtiraf Et (Program)

16.15 – MasterChef Türkiye (Yarışma)

20.00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm / Yarışma)

