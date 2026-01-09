Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 9 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 9 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

9.01.2026
TV yayın akışı 9 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Ocak günü tv yayın akışı...

9 Ocak akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Ocak Aralık yayın akışı..

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Kuruluş Orhan

04:00 Kardeşlerim

06:00 Aldatmak

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gizli Karargah

22:20 G.I. Joe: Snake Eyes

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 2021 Dünyalar Savaşı Film

02:00 Poyraz Karayel Dizi

04:00 Üç Kız Kardeş Dizi

07:00 Yabancı Damat Dizi 

09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin

11:00 Yaprak Dökümü Dizi

13:45 Gelinim Mutfakta Yarışma

16:45 Arka Sokaklar Dizi

19:00 Kanal D Ana Haber Haber

20:00 Arka Sokaklar Dizi

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Serçenin Gözyaşı Film

02:30 Şevkat Yerimdar Dizi

05:00 Ruhun Duymaz Dizi

06:00 Son Yaz Dizi

07:30 İlk Bakış Haber

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber 

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün Yaşam

12:30 Yasak Elma Dizi

13:30 En Hamarat Benim Yarışma

16:30 Halef Dizi

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Haber

20:00 Mukadderat Film

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Rüya Gibi

05:00 Veliaht

07:00 Bahar

09:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:30 Patron Mutlu Son İstiyor

04:30 Kaderimin Oyunu

06:00 Erkenci Kuş

07:00 Aramızda Kalsın

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Köyden İndim Şehire

21:45 Berlin Kaplanı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.53 İstiklal Marşı

05.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.45 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00.15 Teşkilat

02.55 Kara Ağaç Destanı

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra Haber

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

03:30 Zahide Yetiş'le Sence? Yaşam

06:00 Tuzak Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam 

09:00 Gel Konuşalım Magazin

12:30 Zahide Yetiş'le Sence? Yaşam

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler

