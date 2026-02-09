Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 9 Şubat Pazartesi: Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 9 Şubat Pazartesi: Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

9.02.2026 09:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 9 Şubat Pazartesi: Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

9 Şubat 2026 Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 9 Şubat Pazartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında reyting rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri, fenomen yarışmalar ve dünya sinemasından seçkin örnekler izleyiciyle buluşacak. İşte, 9 Şubat Pazartesi günü kanal kanal yayın akışı rehberi...

Image

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aynı Yağmur Altında

22:40 Aynı Yağmur Altında

Image

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

Image

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07.30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Yeraltı

23:30 Kıskanmak

Image

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hükümet Kadın 2

22.15 Türkler Çıldırmış Olmalı

Image

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 M.Ö. 10.000

22:15 M.Ö. 10.000

Image

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.40 Kalk Gidelim

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Kara Ağaç Destanı

17:45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

Image

TV8 YAYIN AKIŞI 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş ile Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi #televizyonda ne var?