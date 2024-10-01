Uçak filminin konusu ne? Uçak filminin oyuncuları kim?
Uçak (The Plane) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Uçak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Uçak filminin konusu ne? Uçak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Uçak filminin yönetmen koltuğunda Jean-François Richet oturuyor. Filmin senaristliğini Charles Cumming üstleniyor. Peki, Uçak filminin konusu ne? Uçak filminin oyuncuları kim?
UÇAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir pilot, korkunç bir fırtına sırasında ticari uçağını indirmek durumunda kaldıktan sonra kendini bir savaş bölgesinde bulur.
UÇAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gerard Butler
Daniella Pineda
Mike Colter
Tony Goldwyn
Lilly Krug Brie
Joey Slotnick
Paul Ben-Victor
Tara Westwood
Remi Adeleke
Kelly Gale
Yoson An
Evan Dane Taylor
Kate Rachesky
Otis Winston
Amber Rivera
Rose Eshay
Quinn McPherson
Oliver Trevena
Mark Labella
Claro De Los Reyes
Michelle Cortés
Jeff Francisco
Jessica Nam
Modesto Lacen
Haleigh Hekking
Ricky Robles Cruz
Natalia Román García
Ariel Felix
Angel Fabián Rivera
Thomas A. Curran
Jeffrey Holsman
Matthew Valeña
Heather Seiffert
Kate Bisset
Saif Mohsen
John J. Shim
UÇAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Uçak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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