Yayınlanma: 01.10.2024 - 19:10

Güncelleme: 01.10.2024 - 19:10

Uçak filminin yönetmen koltuğunda Jean-François Richet oturuyor. Filmin senaristliğini Charles Cumming üstleniyor. Peki, Uçak filminin konusu ne? Uçak filminin oyuncuları kim?

UÇAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir pilot, korkunç bir fırtına sırasında ticari uçağını indirmek durumunda kaldıktan sonra kendini bir savaş bölgesinde bulur.

UÇAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gerard Butler

Daniella Pineda

Mike Colter

Tony Goldwyn

Lilly Krug Brie

Joey Slotnick

Paul Ben-Victor

Tara Westwood

Remi Adeleke

Kelly Gale

Yoson An

Evan Dane Taylor

Kate Rachesky

Otis Winston

Amber Rivera

Rose Eshay

Quinn McPherson

Oliver Trevena

Mark Labella

Claro De Los Reyes

Michelle Cortés

Jeff Francisco

Jessica Nam

Modesto Lacen

Haleigh Hekking

Ricky Robles Cruz

Natalia Román García

Ariel Felix

Angel Fabián Rivera

Thomas A. Curran

Jeffrey Holsman

Matthew Valeña

Heather Seiffert

Kate Bisset

Saif Mohsen

John J. Shim

UÇAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Uçak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.