Dağ 2 filmi konusu nedir? Dağ 2 filmi oyuncuları kimler? Dağ 2 filmi nerede çekildi?
Bugün ekrana gelecek olan Dağ 2 filmi konusu ve oyuncuları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Dağ 2 filmi konusu nedir? Dağ 2 filmi oyuncuları kimler? Dağ 2 filmi nerede çekildi?
Yönetmen koltuğuna Alper Çağlar'ın geçtiği 2012 yapımı Dağ filminin devamı olarak gösterime çıkan 2016 yapımı Dağ 2 filmi izleyici tarafından çok beğenildi. Peki, Dağ 2 filmi konusu nedir? Dağ 2 filmi oyuncuları kimler? Dağ 2 filmi nerede çekildi?
DAĞ 2 FİLMİ KONUSU
Oğuz ve Bekir'in askerlik süresi bitmeye yaklaşmıştır. Bu ikili, Özel Kuvvetler Komutanlığına başvurmak isterler. Fakat Bekir'in dizindeki sakatlık, Oğuz'un omzundaki sıkıntı yüzünden reddedilirler. Bu sırada birinci filmde şehit olan Yaşar Demir'in yakın arkadaşı Veysel Gökmusa konuşmaya tanık olur ve bu ikiliyi eğitimlere alır. İkili altı yıl boyunca çetin eğitimlerden geçerler, Bekir dizinden tedavi görür. 6 yıl sonra ise, kod adı "Fırtına Getiren" olan Muhabere Arama-Kurtarma (MAK) 8 timi ile Irak'a operasyona giderler. Operasyon, IŞİD'in esiri gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak üzerine kuruludur. Görev, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye geri götürmektedir. Fırtına Getiren timi başarıyla Ceyda Balaban'ı kurtarır. Türkiye'ye dönüş yolunda ise 2 tane Irak Türkünü IŞİD'in elinden kurtarıp yanlarına alırlar. Türkiye'ye dönüş yolunda bir gece köyde dinlenmek isterler. Bu köy, Türk köyüdür. Telsizden gelen istihbaratta bu köye IŞİD'in yağma yapacağı belirtilir. Yarbay Veysel Gökmusa, görevi gereği köyü bırakıp, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye ulaştırmak istese bile duygularına yenik düşer. Telsizde kararlaştırılan buluşma yerine köyün çocukları ve gazeteci Ceyda Balaban götürülür. Helikoptere onlar bindirilir ve Fırtına Getiren timi köye geri döner. Amaçları köyü vatan toprağı gibi savunmaktır. "Son kale" adını verdikleri binaya sivilleri getirip güvene alırlar ve binanın üstüne bir Türk bayrağı çekerler. IŞİD ise yavaş yavaş köye yaklaşmaktadır. Köyde çetin bir savaş olacaktır.
DAĞ 2 FİLMİ OYUNCULARI
Çağlar Ertuğrul Üsteğmen Oğuz Çağlar
Ufuk Bayraktar Uzman Çavuş Bekir Özbey
Murat Serezli Kurmay Yarbay Veysel Gökmusa
Ahu Türkpençe Gazeteci Ceyda Balaban
Atılgan Gümüş Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş Mustafa Şahin
Murat Arkın Astsubay Kıdemli Üstçavuş Arif Sayar
Ahmet Pınar Astsubay Kıdemli Başçavuş Eşref Çullu
Armağan Oğuz Astsubay Kıdemli Çavuş Baybars Yücel
Açelya Özcan Nabat
Buse Varol Ece
Ozan Ağaç Çiya
Uğur Özarslan Er Savaş Civan Hatipoğlu
DAĞ 2 NEREDE ÇEKİLDİ?
Film Ankara, Konya ve Adana'nın bazı bölgelerin gerçekleştirildi.
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