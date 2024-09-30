Şafak Harekatı filminin konusu ne? Şafak Harekatı filminin oyuncuları kim?
Şafak Harekatı (Rescue Dawn) filmi televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Şafak Harekatı filminin konusu, oyuncuları ve IMDb puanı araştırılıyor, Peki, Şafak Harekatı filminin konusu ne? Şafak Harekatı filminin oyuncuları kim?
Şafak Harekatı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Werner Herzog üstleniyor. Şafak Harekatı filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Şafak Harekatı filminin konusu ne? Şafak Harekatı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
ŞAFAK HAREKATI FİLMİNİN KONUSU NE?
Amerikan Hava Yolları'nda pilot olan Dieter Dengler, Vietnam Savaşı'nda bir uçuş sırasında vurularak düşürülür ve bir kampta esir olarak tutulur. Başka savaş esirlerinin de bulunduğu bu kamptan kaçmak için planlar yapan Dieter, her türlü tehlikeyi göze almıştır.
ŞAFAK HAREKATI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Christian Bale
Pat Healy
Craig Gellis
Steve Zahn
Jeremy Davies
François Chau
Marshall Bell
Zach Grenier
Toby Huss
James Oliver
Somkuan 'Kuan' Siroon
Abhijati 'Meuk' Jusakul
Galen Yuen
Chorn Solyda
Saichia Wongwiroj
Teerawat Mulvilai
Yuttana Muenwaja
Kriangsak Ming-olo
Lek Chaiyan Chunsuttiwat
Stef Putnam
ŞAFAK HAREKATI FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Şafak Harekatı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yaşar Alptekin ve Meriç Erkan'dan tepki çeken anlar
- Rusya'dan Türkiye'ye soğuk duş!
- İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçesi belli oldu
- Narin cinayetinde 'Şahin Göz' ayrıntısı
- Erden Timur, Cumhuriyet'e konuştu
- ‘Adams iddianamesi’nde adı geçenler için çağrı
- 'Nasrallah'ın konumunu İranlı ajan bildirdi'
- Bu balı gördüğünüz an reyondan uzaklaşın!
- 'Bazı bakanlar karşı çıktı...'
- AKP'den sosyal medyaya yeni tırpan