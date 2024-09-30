Yayınlanma: 30.09.2024 - 09:46

Güncelleme: 30.09.2024 - 09:46

Şafak Harekatı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Werner Herzog üstleniyor. Şafak Harekatı filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Şafak Harekatı filminin konusu ne? Şafak Harekatı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ŞAFAK HAREKATI FİLMİNİN KONUSU NE?

Amerikan Hava Yolları'nda pilot olan Dieter Dengler, Vietnam Savaşı'nda bir uçuş sırasında vurularak düşürülür ve bir kampta esir olarak tutulur. Başka savaş esirlerinin de bulunduğu bu kamptan kaçmak için planlar yapan Dieter, her türlü tehlikeyi göze almıştır.

ŞAFAK HAREKATI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Christian Bale

Pat Healy

Craig Gellis

Steve Zahn

Jeremy Davies

François Chau

Marshall Bell

Zach Grenier

Toby Huss

James Oliver

Somkuan 'Kuan' Siroon

Abhijati 'Meuk' Jusakul

Galen Yuen

Chorn Solyda

Saichia Wongwiroj

Teerawat Mulvilai

Yuttana Muenwaja

Kriangsak Ming-olo

Lek Chaiyan Chunsuttiwat

Stef Putnam

ŞAFAK HAREKATI FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Şafak Harekatı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.