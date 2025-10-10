Uçuş Planı filminin yönetmen koltuğunda Robert Schwentke oturuyor. Filmin senaristliğini Billy Ray, Peter A. Dowling üstleniyor. Peki, Uçuş Planı filminin konusu ne? Uçuş Planı filminin oyuncuları kim?

UÇUŞ PLANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Yakınlarını yeni kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan bir anne, yanında küçük kızıyla beraber Berlin'den Amerika'ya uçmaktadır. Yolculuğun bir noktasında küçük kız ortadan kaybolur. Anne telaşa düşerek çevresindekiler ve mürettebattan yardım ister. Ancak uçaktaki hiç kimse böyle bir kızın varlığını hatırlamaz gibi görünmektedir.

UÇUŞ PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sean Bean

Bess Wohl

Erika Christensen

Kate Beahan

Matt Bomer

Hasan Ali Mete

Peter Sarsgaard

Christian Berkel

Amanda Brooks

Christopher Gartin

Marlene Lawston

UÇUŞ PLANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Uçuş Planı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.