Umudunu Kaybetme filminin konusu ne? Umudunu Kaybetme filminin oyuncuları kim?
Umudunu Kaybetme (The Pursuit of Happyness) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Umudunu Kaybetme filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Umudunu Kaybetme filminin konusu ne? Umudunu Kaybetme filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Umudunu Kaybetme filminin yönetmen koltuğunda Gabriele Muccino oturuyor. Filmin senaristliğini Lindsay Devlin üstleniyor. Peki, Umudunu Kaybetme filminin konusu ne? Umudunu Kaybetme filminin oyuncuları kim?
UMUDUNU KAYBETME FİLMİNİN KONUSU NE?
İyi bir baba olan Chris Gardner, işinde sorunlar yaşayan, maddi açıdan sarsıntıda olan ve aynı zamanda iyi bir eş olan bir adamdır. Ancak ne yazık ki eşi sıkıntılara daha fazla katlanamayacağına karar vererek onu terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba –oğulu. Sokaklarda kalıp, tuvaletlerde, düşkünler evinde çalışarak ayakta durmaya çalışır. Oğlunun sevgisi bu mücadeleci baba için her şeydir. Ve sevgiye eklenen bir var olma savaşı hiç şüphesiz, vakti geldiğinde en mükemmel kapıları açacaktır.
UMUDUNU KAYBETME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Will Smith - Chris Gardner
Jaden Smith - Christopher Gardner Jr.
Thandie Newton - Linda Gardner
Brian Howe - Jay Twistle
Dan Castellaneta - Alan Frakesh
James Karen - Martin Frohm
Kurt Fuller - Walter Ribbon
Domenic Bove - Tim Ribbon
Takayo Fischer - Bayan Chu
UMUDUNU KAYBETME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Umudunu Kaybetme filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.
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