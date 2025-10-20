Uzak Şehir dizisi 34. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Alya ve Cihan’ın boşanma kararına rağmen birbirlerinden vazgeçmemesi, Sadakat’in sabrını taşırır. Alya’yı oğlundan ve konaktan uzaklaştırmaya ant içen Sadakat, artık adımlarını acımasızca atmaya başlar. Alya’nın hastalarından birini hedef alarak kurguladığı sinsi bir planla, Alya’yı suçlu durumuna düşürecek bir kumpası sessizce devreye sokar. Öte yandan Ecmel, Cihan’ın Albora topraklarında koyduğu kuralları hiçe sayar. Gücünü ve otoritesini korumak uğruna, yasa dışı işlerini gizlice sürdürür. Babasının karanlık faaliyetlerinden habersiz olan Şahin ise kendini bir anda bu kirli düzenin ortasında bulur. Cihan gerçeği fark ettiğinde, cezayı bizzat keser ve Şahin’e net bir uyarı yapar: “Ya Albora’sın, ya karanlık tarafın adamı.”

Aynı zamanlarda Zerrin ile Kaya’nın hastanede karşılaşması, Demir için bir kabusa dönüşür. Kaya’nın bebekten haberdar olma ihtimali Demir’i çılgına çevirirken, Zerrin’in ansızın ortadan kaybolması gözleri tek bir kişiye çevirir: Kaya’ya. Zerrin’i geri almak için Ecmel ve Demir Albora Konağı’nı bastığında öğrendikleri gerçek, ikisini de dehşete düşürür. Demir duyduklarına inanmak istemez, ancak Cihan’ın söylediği hakikat inkâr edilemezdir. Tüm bu fırtınanın ortasında Sadakat’in kurduğu tuzak sonuç verir. Alya’nın üzerine atılan suç, polisin konağa gelmesiyle birlikte bambaşka bir hâl alır. Artık adalet terazisi suçlu ile masumu tartmak üzeredir. Ancak bu kez dengeyi bozan taraf, kim olacaktır?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü 20 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.