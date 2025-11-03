Uzak Şehir dizisi 36. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cihan, ameliyata girme mecburiyetlerini Alya’ya anlatamadığı her an biraz daha kendini köşeye sıkışmış hissetmesine neden olur. Aralarındaki tartışma iyice büyüyünce Alya oğluyla beraber konaktan ayrılmak zorunda kalır. Ecmel’le Demir, Cihan’ın nasıl bir sınavdan geçtiğinden habersiz, ona karşı kanlı bir oyun kurmanın peşindedirler. Gözünü kan bürümüş bu iki düşman hareket alırken, Şahin’i de kurdukları tuzağın içine çekmekten asla tereddüt etmezler.

Vicdanı ile Alya arasında kalan Cihan aldığı karardan geri dönmeyince Alya’nın da ondan uzaklaştığını adım adım hisseder. Aralarındaki bağın zayıfladığından korkan Cihan, Alya’nın beklenmedik hamlesiyle aşkın hiç bilmediği o cesur yanını ona göstermiş olur.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü 3 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.