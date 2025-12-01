Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Boran’ın artık kendine gelmesi cevaplanması zor olan soruları da beraberinde getirir. Kendi hayatıyla ilgili bilmediği yeni gerçekleri de öğrenen Boran, bunların hesabını kesmek ister. Boran’ın yaptığı bu hamle onun en gizli hakikatini bir tokat gibi yüzüne çarpar.

Boran bir yandan da Alya ve Cihan’ın birbirine aşık olduğu gerçeğiyle baş etmeye çalışır. Alya’nın onunla tüm gerçekleri apaçık şekilde konuşması Boran’ın yaptığı hatalarıyla yüzleşmesini sağlar. Bu duygunun altında ezilmeye başlayan Boran, Cihan’la Alya’nın aşkına şahit oldukça da derin bir sessizliğe bürünür. Geleceğiyle ilgili kararını en sonunda açıklama kararı alan Boran, Alya ile Cihan’ın aşkını küle mi çevirecektir yoksa vasiyetin devam etmesini uygun mu görecektir?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Alya’nın kendisini reddetmesi Boran’ı sınırlarının ötesine iter; Cihan’a karşı bastırdığı öfke artık kontrol edilemez bir hâl alır. Alya’yı korumak isteyen Cihan, ağır bir karar vermek zorunda kalır ve bir gün yeniden kavuşabilmek ümidiyle Alya’yla karşılıklı olarak boşanma konusunda anlaşırlar. Bu karar, Boran’ın elini güçlendirir. Kaybettiği ailesini geri almak için hızla harekete geçen Boran, ilk adım olarak oğlunu hemen görmek istediğini açıklar. Ancak Alya ve Cihan’ın tüm uyarılarını hiçe sayan Boran, hem istediği sonucu elde edemez hem de dengeleri değiştirmek için beklenenden çok daha fazla çaba harcamak zorunda kalır.

Cihan, Boran’ın başlattığı savaşın her cephesinde dimdik ayakta durmaya çalışırken, Zerrin de hayatını kökten değiştirecek bir eşikte olduğunu ona itiraf eder. Tüm bu fırtınanın içinde Cihan yılmadan mücadele eder; fakat yaklaşan boşanma davasında yaşanacaklar, kaderin önüne geçilemeyeceğini bir kez daha herkese gösterecektir.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü 1 Aralık akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.