Uzak Şehir dizisi 47. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cihan’ın, Alya ve C. Deniz’in kaçırılmasının hesabını Boran’dan sorması ve onları korumaktan asla vazgeçmeyeceğini söylemesi, Boran’ı çileden çıkarır. Bu savaşta kendini yeterince güçlü hissetmeyen Boran ise çareyi Ecmel’in sözlerine kulak vermekte arar. Sadakat, bu tehlikeli ortaklığın kurulmasını engellemek için Ecmel’i ortadan kaldırmaya karar verir; ancak karşısına hesapta olmayan gelişmeler çıkar. Cihan ve Alya, başkalarının yarım kalan hikayelerini tamamlamak adına umut dolu bir adım atarken, Zerrin ve Kaya’nın nasıl ağır bir sınavdan geçmek üzere olduğunun henüz farkında değildir. Zerrin, çocuğuna ulaşabilmek uğruna Demir’in sunduğu şartları kabul ederken, hayatındaki en büyük vazgeçişle yüzleşmek zorunda kalır.

Albora’da her aşk kendi içinde sınanmaya devam ederken, Alya Cihan’ın yanında durmanın bedelini Boran’ın hamleleriyle ödemeye başlar. Alya’nın başarıyla taçlanan gecesini karanlığa sürüklemeye kalkışan Boran’a karşı, Cihan saygısızlığa tokat gibi bir karşılık verir. Ancak Boran geri adım atmak yerine yöntem değiştirir; Alya’yı tehlikeli bir hamleyle kaçışı olmayan bir çıkmaza sürükler.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Boran’ın kendini yaralayıp suçu Alya’nın üzerine yıkması artık gizli bir hamle olmaktan çıkar ve açık bir tehdide dönüşür. Boran, bu gerçeği velayet davasında kullanacağını söyleyerek Alya’yı boşanmaktan vazgeçmeye zorlar. Alya ise yeniden bir annenin en büyük korkusuyla yüzleşirken; aklıyla kalbi arasındaki denge de yavaş yavaş dağılmaya başlar. Albora’daki karanlık adımların artık daha acımasız atıldığı, Demir’in hamlesiyle bir kez daha görünür olur. Zerrin’i bebeğiyle buluştururken, onların sonsuza kadar beraber yaşayabilme şartlarını bizzat Demir’in belirlemesi, Zerrin’in kaldırmakta zorlandığı ağır bir sınava dönüşür.

Mahkeme zamanın yaklaşması Alya’yı bir yandan korkuturken bir yandan da içten içe tükenmesine neden olur. Cihan ise Alya’nın üzerine atılan çamuru temizlemek için sessizce harekete geçer. Alya ise onun attığı adımlardan habersiz, oğlunu kaybetmemek için kendince bir yol çizer. Bu yol kimin kalbinin sığınağından uzaklaşmasına neden olurken kimin de en büyük cezası olur?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 47. bölümü 26 Ocak Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.