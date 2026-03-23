Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Boran’ın Alya’yı mecbur bıraktığı anlaşmayı öğrenen Cihan adeta infial eder. Alya ile Cihan Deniz’in kaderine başkasının yön vermesine izin vermemeye kararlı olan Cihan, bu düzeni kökünden sarsmaya ant içer. Boran ise Alya ve Cihan üzerindeki baskısını giderek artırır. Ecmel’in gücünü arkasına alarak Cihan’a karşı açık bir cephe kurarken, Alya da Cihan’dan uzak durmak zorunda kalır. Cihan, Alya’nın aldığı bu kararı kabullenmemek için her yolu dener; ona olan aşkından vazgeçmeyeceğini ise geri dönüşü olmayan bir kararlılıkla dile getirir.

Öte yandan Zerrin, bebeğini Demir’den alabilmek için annesi Fidan’la birlikte tehlikeli bir plan kurarlar. Her şeyin istediği gibi gittiğini düşünen Zerrin, kendini ve bebeğini tehlikeye atarken Demir’in yapacaklarının da sınırı olmadığını bir kere daha anlar. Sadakat beklenmedik bir suçlamayla cezaevine girerken, Cihan annesini kurtarmak için zamanla yarışır. Bu çabanın ortasında karşısına çıkan tanıdık bir yüz, onu yalnızca hatıralarla değil, neye dönüşeceği bilinmeyen bir karşılaşmanın eşiğine getirir.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Boran, annesiyle yaşadığı sert hesaplaşmanın ardından kendisine kurulan oyunu tersine çevirmeyi başarır. Sadakat gözlerinin önünde gerçekleşen suçun ağırlığını omuzlarında taşırken, bunu açığa çıkarmak ile oğlunu korumak arasında sıkışır. Alya ve Cihan olan biteni sezerek Sadakat’i konuşmaya zorlar; fakat Sadakat, Boran’ın geldiği noktada en büyük payın kendisine ait olduğuna inanır ve susmayı seçer.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 54. bölümü 23 Mart Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.