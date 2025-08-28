Uzaydan Gelen Fırtına (Geostorm) filminin konusu ne? Uzaydan Gelen Fırtına filminin oyuncuları kim?

Uzaydan Gelen Fırtına filminin yönetmen koltuğunda Dean Devlin oturuyor. Filmin senaristliğini Dean Devlin ve Paul Guyot üstleniyor. Peki, Uzaydan Gelen Fırtına filminin konusu ne? Uzaydan Gelen Fırtına filminin oyuncuları kim?

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİNİN KONUSU NE?

Gezegende eşi benzeri görülmemiş doğal afetler yaşanmasının ardından, dünya liderleri, karmaşık bir uydu network'ü yaratarak, iklimi kontrol etmek ve böylece insanların güvenliğini sağlamak üzere bir araya gelirler. Ama, bir şeyler ters gider ve Dünya'yı koruması için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir manyetik fırtına her şeyi ve herkesi yok etmeden önce, gerçekte ne olduğunu ortaya çıkarmak için zamana karşı yarış başlamıştır.

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gerard Butler

Abbie Cornish

Ed Harris

Talitha Eliana Bateman

Jim Sturgess

Andy Garcia

Robert Sheehan

Gregory Alan Williams

Mare Winningham

Randy Havens

Adepero Oduye

Richard Schiff

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Uzaydan Gelen Fırtına filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.