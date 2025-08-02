Vanguard filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Stanley Tong üstleniyor. Peki, Vanguard filminin konusu ne? Vanguard filminin oyuncuları kim?

VANGUARD FİLMİNİN KONUSU NE?

Tang Huanting’in kurucusu olduğu Vanguard, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansıdır. Bir gün iş insanı Qin’in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kadını babası ile kısa sürede yeniden bir araya gelmesi için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin’de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.

VANGUARD FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Joe Fiorello

Barret Coates

Yang Yang

Sayed Badreya

VANGUARD FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Vanguard filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.