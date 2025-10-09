Veliaht dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Veliaht dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu? Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman?

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Timur, çalınan paraların peşine düşer ve paraları bulmak için bir plan yapar. Babasının hastalığını öğrenen Derya, kardeşlerinden genel vekalet toplayarak başa geçmek ister. Yahya’nın başına buyruk kardeşi Selim’in ansızın gelişi tüm Karslı ailesi için büyük bir sürpriz olur. Anneleri Gönül’ün ölüm yıl dönümü, Karslı konağındakileri derinden etkiler. Zülfikar, Derya’nın kendisini devirmeye çalıştığını öğrendiğindeyse konak karışacaktır.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin 5. bölümü 9 Ekim Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.