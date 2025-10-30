Veliaht dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Veliaht dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu? Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman?

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yahya, babasının tespihinin peşine düşer, Selim ile birlikte Arnavut Saim’in yanına gider. Timur, Zafer olmak ve Timur olmak arasında gidip gelirken otogarda Reyhan’a daha yakın olmaya başlar. Doğu Kapı ve Yahya arasındaki ortaklık resmiyete dökülür, imzalar atılır. Yahya bunu hep birlikte kutlamayı teklif eder, Derya’ya da bir sürprizi vardır. Cennet’in Timur’un fotoğrafını, Gülşah’ın evinde görmesiyle sır perdesi aralanmaya başlar. Yahya ve Hemşinli Davut herkesten gizli iş yapmaya başlar fakat işler planladıkları gibi gitmez. Yahya ve Timur baş başa, birbirlerini tarttıkları bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Beyazıt’ın diyalogları izleyicileri gülümsetirken, Yahya gizlice yeni planına başlıyor. Anlaşmanın bozulmasıyla birlikte Arnavut Saim otogara geri dönerken, bu kritik duruma Vezir’in nasıl müdahale edeceği merak konusu oluyor. Timur ve Reyhan’ın gecesi beklenmedik bir kargaşaya sahne oluyor. Gecenin en gergin anında Timur’un eski sevgilisinin ortaya çıkıp onu görmesiyle, saklanan tüm sırların açığa çıkıp çıkmayacağı büyük bir merakla bekleniyor.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin yeni bölümü 30 Ekim Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.