Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman? Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu?

Veliaht dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı.

Timur ve Reyhan, Timur’un çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıkmışken kendilerini bir anda büyük bir aksiyonun içinde bulurlar. Reyhan’ın Timur ile birlikte bu hayattan kaçıp gitmek istemesi ikili arasında bir gerilime yol açar. Zülfikar, Yahya için Hüseyin Hoca’dan kızı Büşra’yı istemek zorunda kalır. Derya’nın da olduğu isteme merasimi Yahya ve Derya arasındaki geçmişin kapısının aralanmasına ve Yahya’nın aslında neden ayrıldıklarının cevabını bulmasına sebep olur. Timur ve Hemşinli Davut arasında başlayan tartışma zamanla alevlenir, seçimler yaklaşırken geri dönülemez sonuçlara sebep olur.

Esenler Otogarı’nda seçim heyecanı son sürat devam etmektedir. Derya’nın babasına ihaneti dengeleri değiştirirken, Timur bu ihaneti öğrenince Zülfikar Karslı’ya acı gerçeği söyler. Reyhan, cezaevinden kaçıp gelen kardeşi Doğa’yı Esenler Otogarı’nda saklamak için Timur’dan yardım ister fakat işler hesap ettikleri gibi gitmez. Reyhan’ın son çaresi Yahya’dan yardım istemektir. Sandıklar kurulur, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği seçimde tansiyon giderek yükselir.

Veliaht dizisinin yeni bölümü 4 Aralık Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.