Veliaht dizisi 16. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Veliaht dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman? Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu?

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Timur’un ortadan kaybolması, Reyhan’ı derin bir endişe ve çaresizliğe sürükler. Timur’un kendisini vuran kişiyi öğrenmek için yaptığı plan, krallığına giden yolda önemli bir basamak hâline gelir. Derya ile Yahya büyük bir yüzleşme yaşar; Yahya’nın parmaklarındaki gizem açığa çıktığında, Derya hayatının en kötü gününü yaşar. İntikam ateşiyle kontrolden çıkan Korkut, Esenler’de elini kana bulamaktan çekinmez. Bu ateş, Yahya’nın düğününe de sıçrar ve büyük bir kabusa dönüşür. Timur ise sevdiklerini kurtarmak için hayatının en zor kararının eşiğine gelir.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Korkut, Timur’un annesiyle Reyhan’ı nasıl kurtardığını sorgularken; Timur ve Yahya, hem ailelerine yaşattıklarının intikamını almak hem de Korkut’tan tamamen kurtulmak için güçlerini birleştiriyor.

Korkut’u altüst ettiklerini düşünen ikili, Zaro Ağa’nın Korkut’un elinde olduğunu öğrenince dengeler bir anda değişiyor. Bu büyük sürpriz sonrası yaşanacaklar ise merakla bekleniyor.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin 16. bölümü 8 Ocak akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.