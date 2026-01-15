Veliaht dizisi 17. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Veliaht dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman? Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu?

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Timur'un yaşanan felaketten sonra Ayşe ve Gülşah'ı konağa getirmesiyle Kudret ve Ayşe arasındaki gerilim tırmanır. Yaşadıkları, Timur ve Reyhan'ın arasındaki ateşi harlarken, Ayşe evladını kaybetme korkusuyla bu ateşi söndürmeye çalışır. Gülendam'ın hamileliği Karslı konağına bomba gibi düşer. Timur, Zafer’in Esenler’de kimliğini ifşa etmeye kalkmasını engellemek için sürpriz bir isimle iş birliği yapar. İntikamı için Korkut’a karşı Timur’la hareket eden Yahya'nın, Korkut’tan Timur’un en büyük sırrını öğrenmesi an meselesidir.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Timur ve Reyhan’ın aşk dolu anları ekranlara gelirken, Timur’un “Kimse bize engel olamaz” sözleri dikkat çekiyor. Zafer’in Esenler Otogarı’na sık sık gelişi, Yahya’nın şüphelerini giderek artırırken, Timur Aslan’ın kim olduğu sorusu da gündeme geliyor. Timur’un, Esenler Otogarı’na yeniden hükmetmek için Yahya’yı karşısına aldığı anlar tansiyonu yükseltirken; tanıtıma Zafer’in Timur ve Reyhan’ı yakaladığı anlar damgasını vuruyor. Karslı Konağı’nın da bu yasak aşkı öğrenmesiyle Zafer, intikam arzusu ve adını geri alabilmek için Yahya’ya kendini yeniden hatırlatıyor. Yahya’nın Zafer’i hatırlaması dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin 17. bölümü 15 Ocak Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.