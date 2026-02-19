Veliaht dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Veliaht dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman? Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mayınlı arazide bir felaketin eşiğinde kalan Selim’i kurtarmak için Timur büyük bir fedakarlık yapar. Reyhan’ın Timur’u korumak için ondan habersiz yaptıklarının sonucunda ikilinin arası gerilir. Derya, Kudret’in damarına basması üzerine Vezir ve Kudret’in arasındaki aşkı babasına anlatır. Zülfikar’ın bu aşka engel olmak için yaptığı hamle Karslılar’ın evine bomba gibi düşer. Zahide ve Zülfikar arasındaki geçmişin kapısı biraz daha aralanırken, Dokuzparmak’a dair gerçekler ortaya çıkar.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Vezir’in, gerçek kimliğini korumak için Zahide’nin Zafer’i istemesi karşılığında anlaşma masasına oturup oturmayacağı merak konusu olurken Yahya’nın Zahide ile Zaro Ağa arasındaki geçmişten habersiz şekilde annesine Muharrem Kaptan ve Gönül ilişkisini sorması, aile içindeki sır perdesini aralıyor. Zaro Ağa, Derya’nın hayatı üstüne yeniden baskı kurarak Beyazıt’tan çocuğu olması gerektiğini söylüyor. Timur’un Reyhan için kavga ettiği anlar gerilimin dozunu artırırken Gülendam’ın Zafer’in yerini Zahide’ye ifşa etmesi tanıtıma damga vuruyor. Finalde Selim’in Zafer’e silah doğrultmasıyla yeni bölümde yaşanacaklara dair gerilim zirveye taşınıyor. Büyük hesaplaşmaların ve sarsıcı yüzleşmelerin kapıda olduğu bölüm şimdiden büyük merak uyandırıyor.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin 22. bölümü 19 Şubat Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.