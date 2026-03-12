Veliaht dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Veliaht dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Zafer’in ölüm haberi Karslıların evine bir ateş gibi düşer. Bebek haberinin ardından boşanma davası açan Derya, Beyazıt’tan boşanır, artık özgürdür. Faroz artık Kars’tadır ve Timur’a iş teklif eder. Reyhan geçmişinden gelen bu gizemli adamı tanımaya çalışır. Timur, Faroz’u alt etmek için bir oyun kurar ancak bu sefer Yahya’ya ihtiyacı vardır. Yahya’nın kararı dengeleri değiştirir. Zahide ve Zülfikar'ın oğlu, Zülfikar Karslı'nın gerçek veliahtı ortaya çıkar.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Faroz’un gerçek veliaht olması her iki ailede dengeleri değiştirir. Vezir, Kudret’e evlenme teklifi eder ancak saklanan sırlar evlenmelerini imkansız kılar. Timur, Reyhan’a sürpriz yapar, ikili sade bir törenle hayatlarını birleştirir. Timur’un planıyla Faroz hiç beklemediği bir yerden darbe yer. Esenler’e dönme vakti gelmiştir. Faroz, Vezir’in en büyük sırrını öğrenince ondan sessiz kalma karşılığında Timur’u öldürmesini ister. Sırları bir bir açığa çıkan Vezir şimdi en büyük ihanetin eşiğindedir.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin 25. bölümü 12 Mart Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.