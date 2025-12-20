Vicdanın Sesi filminin yönetmen koltuğunda Vahid Jalilvand oturuyor. Filmin senaristliğini Vahid Jalilvand, Ali Zarnegar üstleniyor. Peki, Vicdanın Sesi filminin konusu ne? Vicdanın Sesi filminin oyuncuları kim?

VİCDANIN SESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Tahran’ın sabah gazetelerinde yayınlanan alışılmadık bir reklam, şehrin bir bölgesinde karmaşaya neden olur. Celal adındaki birisi gazeteye verdiği reklamda yardıma muhtaç birine 10 bin dolarlık bağış yapacağını duyurur. Sorunlarının tek çözümünün bu reklam olduğunu düşünen kitleyi polis sakinleştirir ve dağıtır. Fakat iki kadın vazgeçmez.

VİCDANIN SESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Niki Karimi

Amir Aghaee

Vahid Jalilvand

Saeed Dākh

VİCDANIN SESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Vicdanın Sesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.