Vice Gölge Adam filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Adam McKay üstleniyor. Peki, Vice Gölge Adam filminin konusu ne? Vice Gölge Adam filminin oyuncuları kim?

VICE GÖLGE ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Vice, ABD’de 2001- 2009 yılları arasında başkan yardımcısı olarak görev yapan Dick Cheney’in hayat hikayesini konu ediyor. 30 Ocak 1941 yılında dünyaya gelen Cheney, Amerikan tarihinin en güçlü başkan yardımcılarından biri olan bilinir. Daha önceden Özel Kalem Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığı yapan Cheney, 2000 yılında Başkan Yardımcısı adayı olarak katıldığı seçimleri kazandı. Filmde, George W. Bush’un başkanlığı döneminde görev yapan Cheney'in uyguladığı politikalar ve 9 Eylül saldırısı sonrasındaki süreci yönetmedeki etkisine odaklanılıyor.

VICE GÖLGE ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Christian Bale

Amy Adams

Steve Carell

Sam Rockwell

Tyler Perry

Eddie Marsan

Jesse Plemons

LisaGay Hamilton

Jillian Armenante

Shea Whigham

Bill Camp

Brandon Firla

VICE GÖLGE ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Vice Gölge Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.