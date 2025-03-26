Vurguncular filminin konusu ne? Vurguncular filminin oyuncuları kim?
Vurguncular (War Dogs) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Vurguncular filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Vurguncular filminin konusu ne? Vurguncular filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Vurguncular filminin yönetmen koltuğunda Todd Phillips oturuyor. Filmin senaristliğini Jason Smilovic, Todd Phillips üstleniyor. Peki, Vurguncular filminin konusu ne? Vurguncular filminin oyuncuları kim?
VURGUNCULAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Miami'de yaşayan ve Irak Savaşı süresince küçük işletmelerin ABD Ordusu'nun sözleşmelerine dahil olmasını sağlayan anlaşmadan faydalanan iki genç arkadaş, bu az bilinen hükümet girişimini suistimal etmekte ve giderek daha zengin olmaktadır. Ancak ikili Afgan Ordusu'yla 300 milyon dolarlık bir anlaşmaya girdiklerinde başlarının dertte olduğunu anlarlar. Çünkü çalıştıkları kişiler oldukça şüpheli şahıslardır ve altlarında Amerikan hükümeti vardır.
VURGUNCULAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Miles Teller
Jonah Hill
Ana de Armas
Bradley Cooper
Kevin Pollak
Shaun Toub
Brenda Koo
Ashley Spillers
JB Blanc
Barbra Roylance
Gregg Weiner
Maria F. Blanco
VURGUNCULAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Vurguncular filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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