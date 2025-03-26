Yayınlanma: 26.03.2025 - 19:53

Güncelleme: 26.03.2025 - 19:53

Vurguncular filminin yönetmen koltuğunda Todd Phillips oturuyor. Filmin senaristliğini Jason Smilovic, Todd Phillips üstleniyor. Peki, Vurguncular filminin konusu ne? Vurguncular filminin oyuncuları kim?

VURGUNCULAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Miami'de yaşayan ve Irak Savaşı süresince küçük işletmelerin ABD Ordusu'nun sözleşmelerine dahil olmasını sağlayan anlaşmadan faydalanan iki genç arkadaş, bu az bilinen hükümet girişimini suistimal etmekte ve giderek daha zengin olmaktadır. Ancak ikili Afgan Ordusu'yla 300 milyon dolarlık bir anlaşmaya girdiklerinde başlarının dertte olduğunu anlarlar. Çünkü çalıştıkları kişiler oldukça şüpheli şahıslardır ve altlarında Amerikan hükümeti vardır.

VURGUNCULAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Miles Teller

Jonah Hill

Ana de Armas

Bradley Cooper

Kevin Pollak

Shaun Toub

Brenda Koo

Ashley Spillers

JB Blanc

Barbra Roylance

Gregg Weiner

Maria F. Blanco

VURGUNCULAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Vurguncular filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.