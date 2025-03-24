Aquaman filminin konusu ne? Aquaman filminin oyuncuları kim?
Aquaman filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aquaman filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aquaman filminin konusu ne? Aquaman filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Aquaman filminin yönetmen koltuğunda James Wan oturuyor. Filmin senaristliğini Paul Norris, Mort Weisinger ve David Johnson üstleniyor. Peki, Aquaman filminin konusu ne? Aquaman filminin oyuncuları kim?
AQUAMAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Atlantis kraliçesi Atlanna (Nicole Kidman) ile bir deniz feneri bekçisinin oğlu olan Arthur Curry (Jason Momoa), hakkı olan krallıkta hiçbir hak iddia etmeden yer yüzündeki hayatını sürdürmektedir. Atlantis'ten gelen Mera (Amber Heard), onu denizler altındaki ülkeye gelip krallığı alması için ikna etmeye çalışır. Nitekim aynı anneden doğmuş kardeşi Orm (Patrick Wilson) suyun üzerindeki dünyaya savaş açmaya karar vermiştir. Bu savaşı durdurabilecek tek kişi Aquaman'dir.
AQUAMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jason Momoa
Amber Heard
Willem Dafoe
Patrick Wilson
Nicole Kidman
Randall Park
Ludi Lin
Yahya Abdul-Mateen II
Michael Beach
Patrick Cox
Temuera Morrison
Dolph Lundgren
Kaan Güldür
Graham McTavish
Natalia Safran
AQUAMAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Aquaman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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