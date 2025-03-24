Yayınlanma: 24.03.2025 - 19:16

Güncelleme: 24.03.2025 - 19:16

Aquaman filminin yönetmen koltuğunda James Wan oturuyor. Filmin senaristliğini Paul Norris, Mort Weisinger ve David Johnson üstleniyor. Peki, Aquaman filminin konusu ne? Aquaman filminin oyuncuları kim?

AQUAMAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Atlantis kraliçesi Atlanna (Nicole Kidman) ile bir deniz feneri bekçisinin oğlu olan Arthur Curry (Jason Momoa), hakkı olan krallıkta hiçbir hak iddia etmeden yer yüzündeki hayatını sürdürmektedir. Atlantis'ten gelen Mera (Amber Heard), onu denizler altındaki ülkeye gelip krallığı alması için ikna etmeye çalışır. Nitekim aynı anneden doğmuş kardeşi Orm (Patrick Wilson) suyun üzerindeki dünyaya savaş açmaya karar vermiştir. Bu savaşı durdurabilecek tek kişi Aquaman'dir.

AQUAMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Momoa

Amber Heard

Willem Dafoe

Patrick Wilson

Nicole Kidman

Randall Park

Ludi Lin

Yahya Abdul-Mateen II

Michael Beach

Patrick Cox

Temuera Morrison

Dolph Lundgren

Kaan Güldür

Graham McTavish

Natalia Safran

AQUAMAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aquaman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.