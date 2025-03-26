Vahşi Vahşi Batı filminin konusu ne? Vahşi Vahşi Batı filminin oyuncuları kim?
Vahşi Vahşi Batı (Wild Wild West) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Vahşi Vahşi Batı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Vahşi Vahşi Batı filminin konusu ne? Vahşi Vahşi Batı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Vahşi Vahşi Batı filminin yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld oturuyor. Filmin senaristliğini S.S. Wilson, Brent Maddock üstleniyor. Peki, Vahşi Vahşi Batı filminin konusu ne? Vahşi Vahşi Batı filminin oyuncuları kim?
VAHŞİ VAHŞİ BATI FİLMİNİN KONUSU NE?
James West bir devlet ajanıdır. Çok güzel görünümlü ve işinde becerili bir adam olan James, çevresindeki insanlar tarafından da fazlasıyla saygı görmektedir. Artemus da tıpkı onun gibi bir gizli ajandır. Kılık değiştirmek konusunda tuhaf yetenekleri vardır ve icatlarıyla nam salmıştır. Öte yandan Arliss Loveless isimli, kötü kalpli bir adam bir suikast planları yapmaktadır. Amacı Amerika Birleşik Devletleri başkanını öldürmektir. James ve Artemus bu kötü adamı durdurmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koyacaklardır. Men in Black serisiyle ünlenen yönetmen Barry Sonnenfeld'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Will Smith, Kevin Kline ve Kenneth Branagh var.
VAHŞİ VAHŞİ BATI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Will Smith
Kevin Kline
Kenneth Branagh
Salma Hayek
M. Emmet Walsh
Ted Levine
Musetta Vander
Bai Ling
VAHŞİ VAHŞİ BATI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Vahşi Vahşi Batı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.
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