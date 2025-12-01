Wanted filminin yönetmen koltuğunda Timur Bekmambetov oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Morgan, Michael Brandt ve Derek Haas üstleniyor. Peki, Wanted filminin konusu ne? Wanted filminin oyuncuları kim?

WANTED FİLMİNİN KONUSU NE?

Babası öldürülen Wesley Gibson’a (James McAvoy), babasının intikamını alma fırsatı teklif edilir. Kötü adamları yok eden bir suikastçi olarak ünlenen babası bir suikaste kurban gitmiştir. Babasının bıraktığı yerden yola devam etmeye kararlı olan Gibson, babasının ortağı Sloan’dan (Morgan Freeman) eğitim almaya başlar.

WANTED FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

James McAvoy

Angelina Jolie

Morgan Freeman

Terence Stamp

Chris Pratt

WANTED FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Wanted filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.