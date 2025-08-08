Yakalandın! (Tag) filminin konusu ne? Yakalandın! filminin oyuncuları kim?

Yakalandın! filminin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor. Filmin senaristliğini Robert Zemeckis, Chris Weitz üstleniyor. Peki, Yakalandın! filminin konusu ne? Yakalandın! filminin oyuncuları kim?
YAKALANDIN! FİLMİNİN KONUSU NE?
Beş rekabetçi arkadaş yılda bir kez, birinci sınıftan beri sonuçları ne pahası olursa olsun 'elim sende! oynamaktadır. Bu yıl, oyun zamanı grubun asla yenilmeyen oyuncusunun düğününe denk gelmektedir ve bu onu kolay bir hedef haline getirmektedir. Fakat o ne ile karşılaşacağını biliyordur... ve hazırdır.
YAKALANDIN! FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jeremy Renner
Jon Hamm
Leslie Bibb
Jake Johnson
Ed Helms
Isla Fisher
Hannibal Buress
Annabelle Wallis
Rashida Jones
YAKALANDIN! FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yakalandın! filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.