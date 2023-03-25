Yalı Çapkını dizisi çöküşte. Tahtını kapan dizi uçuyor

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 19:12

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 19:12

Yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi, reytinglerde düşüşe geçti. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi ilk bölümden itibaren izlenme rekorları kırıyordu.

KIZILCIK ŞERBETİ HER ŞEYİ ALT ÜST ETTİ

RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızılcık Şerbeti dizisi reytingleri alt üst etti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Kızılcık Şerbeti reyting başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.





“Kızılcık Şerbeti” dizisi her hafta reytinglerini artırarak ekran yolculuğuna devam ediyor. Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği dizi bu hafta yine 3 kategoride de reytinglerini artırarak adını zirveye yazdırmaya başardı. “Kızılcık Şerbeti” dizisi total’de 9.18 reytinge ulaştı ve 2 sırada yer aldı. AB’de reytingini 1.39 artıran Kızılcık Şerbeti 11.55’e ulaştı ve listede 1. sırada yer aldı. Sevilen dizi ABC1’de ise 1.06 sıçramayla 11.99 reytinge sahip oldu ve yine zirvedeki yerini korudu.

“Yalı Çapkını” dizisi ise total’de 9.39 reytingle 1., AB’de 6.57 reytingle 2., ABC1’de 8.49 reytingle 2. sırada yer aldı. Böylece “Kızılcık Şerbeti” AB sosyo ekonomik statüde “Yalı Çapkını” dizisinin reytinglerini ikiye katlamış oldu.



